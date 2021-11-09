Bloomberg: Netflix запустит функцию просмотра коротких видео

ТАСС, 9 ноября. Стриминговая платформа Netflix внедряет в свое приложение ориентированную на детей функцию Kids Clips, которая позволит просматривать короткие видео, схожие с клипами TikTok. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg.

Функция позволит просматривать короткие ролики из специальной детской библиотеки стримингового сервиса. Планируется, что новые клипы будут добавляться каждый день. Как отмечает агентство, таким образом Netflix пытается привлечь внимание юных пользователей, которые отдают предпочтение YouTube и TikTok.

В основу новой функции легла появившаяся ранее в этом году в приложении Netflix опция Fast Laughs, с помощью которой можно смотреть короткие фрагменты из фильмов, телесериалов и выступлений комиков. Новая лента видеоклипов будет напоминать ленту Fast Laughs, но ролики в ней будут отображаться горизонтально, а не вертикально, и во весь экран. При этом дети смогут посмотреть не больше 20 клипов за один раз.

Разработчики также составили рейтинг самых популярных видео платформы, который поможет пользователям найти интересный для них материал.

Функция будет доступна в приложении Netflix для операционной системы iOS уже на этой неделе. Воспользоваться ей смогут пока только пользователи из англоязычных и испаноязычных стран.