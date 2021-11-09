После аварии на теплотрассе в алтайском селе обнаружили нарушения в подготовке к зиме

БАРНАУЛ, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура обнаружила нарушения в процессе подготовки коммунального хозяйства села Хабары в Алтайском крае к отопительному сезону, в результате которых из-за аварии на теплотрассе без тепла остались школа, детсад и несколько жилых домов. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь прокуратуры региона Мария Антошкина.

По ее словам, 8 ноября произошел прорыв теплотрассы на улице Ленина, 54, без отопления остались школа, детский сад, четыре многоквартирных дома, два административных здания. Аварию устранил 9 ноября МУП "Коммунальщик", проводится работа по возобновлению подачи тепла. "В ходе проверки по данному факту обнаружены нарушения, в числе которых ненадлежащая подготовка к предстоящему отопительному сезону и проведение этих работ в летний период", - сказала Антошкина.

Она отметила, что проверка по факту прекращения теплоснабжения части потребителей в селе Хабары продолжается. По фактам уже выявленных нарушений внесли представления главе районной администрации, руководителю МУП для устранения причин и условий возникновения аварии.