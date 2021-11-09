Тушканчиков в Московском зоопарке уложили спать на зиму в холодильник

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Тушканчики в Московском зоопарке уснули на зиму. На это время их поместили в холодильник, чтобы поддерживать комфортные условия для сна, сообщила во вторник пресс-служба зоопарка.

"В Московском зоопарке тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Несколько месяцев они проведут в спартанских условиях: в деревянных ящиках, помещенных в холодильник. <...> Именно в холодильнике для тушканчиков удается поддерживать комфортные условия для сна. <...> Зимовальные боксы покрываются поролоном, который служит для звуко- и виброизоляции. Мягкую подстилку мы зверькам не предлагаем, так как и в природе они ничего не закладывают в зимовальные камеры", - говорится в сообщении.

Как пояснила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в природе у тушканчиков довольно сложный процесс подготовки к зимовке: они вырывают себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы. "В течение зимы температура внутри практически не изменяется. Подобные условия удается сымитировать в холодильнике", - процитировали ее в пресс-службе.

Каждую неделю зоологи смотрят, все ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если оказывается, что вес сильно упал, тушканчика будят и откармливают, однако это случается редко. Вес больших тушканчиков накануне спячки - примерно 400 г, за время зимы они могут потерять около четверти своей массы.

"В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до 5-6. Но при этом все равно, если долго смотреть на тушканчика, можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит", - добавили в пресс-службе.

В Московском зоопарке отметили, что процесс подготовки к спячке у тушканчиков довольно сложный с точки зрения рациона. Во второй половине лета и в начале осени, когда грызунам полагается отъедаться и готовиться к спячке, большую часть их ежедневного меню составляют высокопитательные корма - в частности, зерновая смесь с преобладанием семечек подсолнечника. Благодаря такому усиленному питанию к моменту, когда будет пора погрузиться в спячку, животные набирают достаточный вес, чтобы без каких-либо проблем для организма проспать 4-5 месяцев.