{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Препарат ФМБА "Мир-19" завершает вторую фазу клинических исследований

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" завершает вторую фазу клинических исследований, сообщила во вторник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 "Мир-19", который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований", - сказала она в рамках X юбилейной международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика - 2021".

Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

Ранее Скворцова сообщала, что он безопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия COVID-19
Действие активного циклона в Приамурье продлили до 10 ноября
В северных районах области ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 13-18 м/с
Читать полностью