Препарат ФМБА "Мир-19" завершает вторую фазу клинических исследований

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Препарат для лечения коронавирусной инфекции "Мир-19" завершает вторую фазу клинических исследований, сообщила во вторник глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 "Мир-19", который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований", - сказала она в рамках X юбилейной международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика - 2021".
Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.
Ранее Скворцова сообщала, что он безопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.