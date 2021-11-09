Препарат ФМБА "Мир-19" завершает вторую фазу клинических исследований

"Был разработан этиотропный противовирусный препарат для лечения COVID-19 "Мир-19", который в настоящее время завершает вторую фазу клинических исследований", - сказала она в рамках X юбилейной международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика - 2021".

Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение.

Ранее Скворцова сообщала, что он безопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.