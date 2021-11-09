На Северном речном вокзале Москвы открыли инсталляцию "Транспортное вещество"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Инсталляцию "Транспортное вещество", созданную художником Дмитрием Коваргой, открыли на Северном речном вокзале в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея транспорта.

"Музей транспорта Москвы открыл инсталляцию "Транспортное вещество" на Северном речном вокзале, созданную художником Дмитрием Каваргой из запчастей списанного автобуса. Биоморфная скульптура символизирует важность экологичности транспорта на всех этапах: от перехода на электрические двигатели до полной переработки всех деталей", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора музея транспорта Оксаны Бондаренко, они продолжают развивать основную музейную повестку в поп-ап пространстве на Северном речном вокзале: экологию транспорта.

"Запчасти автобуса, как и любого другого вида городского транспорта: моторы, поручни, зеркала, провода, винтики - все это переплавляется, перерабатывается и используется повторно. В произведении Дмитрия Каварги эти детали объединяются вместе и прорастают из земли как живое растение, символизируя то, что даже неорганические материи могут быть безопасными для экологии городов и планеты в целом", - сказала Бондаренко.

В пресс-службе добавили, что художник использует различные индустриальные элементы и синтетические материалы - они являются неотъемлемой частью его узнаваемого стиля. Он работает с широким спектром полимеров, служащих материалом и для масштабных деталей, и для миниатюрных композиций. Красота и сложность конструкции делают ее похожей одновременно на живое растение и нечто космическое, неизведанное. Художник сталкивает абстрактные формы с изображением реальности.

"Инсталляцию можно посетить бесплатно в зале ожидания на Северном речном вокзале до конца января 2022 года. Также инсталляция "Транспортное вещество" станет еще одной достопримечательностью, которую можно посетить в рамках экскурсий музея по Северному речному вокзалу", - добавил собеседник агентства.