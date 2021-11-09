Врио губернатора Ярославской области Евраев выздоровел после COVID-19

"Вчера сдал ПЦР-тест - результат отрицательный, повторный тест показал аналогичный результат. Сегодня закрываю больничный и возвращаюсь к нормальному рабочему режиму. Спасибо всем за поддержку! Ну и на своем опыте могу сказать: вакцина работает", - написал Евраев.

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев выздоровел после заражения коронавирусом, во вторник он возвращается к нормальному рабочему режиму. Об этом Евраев сообщил в Instagram .

Врио главы региона отметил, что чувствует себя хорошо, но у него сохраняется несильный кашель. "Делаю дыхательную гимнастику каждый день", - добавил Евраев. Он также сообщил, что поездки в районы Ярославcкой области планирует возобновить со следующей недели.

Информация о том, что Евраев заразился коронавирусом появилась 2 ноября.

С 27 октября в Ярославской области посещение ресторанов, музеев, выставочных залов, концертных площадок, фитнес-центров возможно при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19, в противном случае общественным заведениям предлагается работать с загрузкой не более 30%. С 27 октября в регионе приостановлено проведение диспансеризации, кроме случаев, определенных департаментом здравоохранения. Обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан была введена в области 13 июля.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 71 200 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 347 человек, умерли 1 428 человек, за сутки выявлены 279 новых случаев COVID-19.