Российский Красный Крест займется реабилитацией переболевших COVID-19

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" (РКК) в ноябре запускает проект по реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, для них будут оборудованы специальные комнаты для восстановления, сообщил во вторник в ходе встречи с делегацией Турецкого Красного Полумесяца глава РКК Павел Савчук.

"В ноябре проект "Восстановиться от COVID-19" стартует на базе региональных филиалов РКК в 6 регионах. В рамках проекта для граждан, перенесших коронавирус, будут доступны специально оборудованные комнаты для восстановления, где они смогут выполнять дыхательную и вестибулярную гимнастику, выполнять физические упражнения с использованием спортивного инвентаря: степ-платформы, телескопические палки для скандинавского бодрствования и так далее. У нас есть научная поддержка от национального института терапии", - пояснил Савчук.

Он добавил, что в рамках проекта РКК планирует охватить ежемесячно не менее 70 граждан в одном регионе, 180 человек в месяц в 6 регионах, а также 3 360 человек в год.

Кроме того, Савчук рассказал, что осенью 2021 года в рамках программы развития службы милосердия Российского Красного Креста также было открыто 10 пилотных учебных центров в субъектах РФ с целью расширения доступа к новым компетенциям в вопросе ухода за людьми с ограниченными возможностями. "Основная цель - подготовить квалифицированные кадры для дальнейшего развития социальных служб и ухода за людьми. К концу следующего года планируется обучить не менее 600 человек, а также провести семинары для более чем 2,5 тысячи человек по всей России", - подчеркнул Савчук.