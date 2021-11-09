Прокуратура Свердловской области выявила нарушения при реализации программы газификации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области выявила нарушения при реализации региональной программы газификации. В частности, некоторые муниципалитеты не заключали договоры аренды газовых сетей, не ставили на учет бесхозяйные газопроводы, газораспределительные организации нарушали порядок присоединения оборудования, сообщили во вторник журналистам в прокуратуре региона.

"Прокуратура выявила нарушения при реализации региональной программы газификации. <…> Проверка показала, что складывающаяся в некоторых муниципальных образованиях области ситуация, связанная с газоснабжением, требует принятия дополнительных мер со стороны органов государственной власти региона", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в регионе расположено почти 11 тыс. бесхозяйных объектов газоснабжения, из которых только 1,4 тыс. поставили на учет. В частности, в 2021 году на учет поставили газопровод "Нижние Серги - Атиг - Верхние Серги", который ранее прокуратура обнаружила как бесхозяйный объект.

Нарушения зафиксировали при реализации муниципальных программ газификации. Так, Режевская городская прокуратура оспаривает бездействие администрации городского округа, которая четыре года не принимала мер к газификации 10 сельских населенных пунктов. Межрайонная прокуратура через суд обязала администрацию Красноуфимского округа организовать газоснабжение села Чатлык.

Проверка установила, что некоторые органы местного самоуправления не заключали договоры обслуживания газовых сетей и не обеспечивали безопасную эксплуатацию объектов. Также выявили нарушения порядка технического присоединения оборудования.

"После вмешательства прокуратуры Первоуральска и внесения в текущем году представления руководителю АО "Газэкс" по факту неисполнения условий технологического присоединения объектов капитального строительства произведен запуск газа в 16 домовладениях. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - отметили в прокуратуре.

О программе газификации

По данным прокуратуры, по итогам 2020 года доступ к сетевому газоснабжению на территории региона имеют 69 городов и рабочих поселков, а также 306 сельских территорий. Фактический показатель газификации населения природным газом составил 77,3%, что на 6,2% выше среднероссийского. За девять месяцев 2021 года в эксплуатацию ввели 16,47 км газопроводов, создали техническую возможность подключения к газораспределительным сетям 387 жилых домов, квартир.

До конца 2021 года планируется ввод дополнительных мощностей газопроводов протяженностью 165,3 км, которые обеспечат техническую возможность подключения к сетям газораспределения более 3,8 тыс. домовладений.

В областном бюджете на 2021 год и ближайший двухлетний период на строительство газовой инфраструктуры предусмотрели почти 1,2 млрд рублей, что позволит обеспечить техническую возможность газификации свыше 3 тыс. жилых домов в 20 муниципальных образованиях области.