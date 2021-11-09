Более 120 км дорог отремонтировали в Улан-Удэ за последние пять лет

УЛАН-УДЭ, 9 ноября. /ТАСС/. Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" позволил отремонтировать в Улан-Удэ более 120 км автодорог. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе мэрии.

"В столице Бурятии за последние пять лет обновлено 123 км дорог по нацпроекту. Из них 33,7 км - в 2021 году. Самые протяженные обновленные по нацпроекту участки - это 5,6 км дороги в микрорайоне Верхняя Березовка, которая ведет из Улан-Удэ к туристическим местам у озера Байкал, около 5 км оживленной трассы от проспекта Автомобилистов до улицы Комарова, а также 2,6 км по улице 40 лет Победы в пригородном микрорайоне Тулунжа", - сообщили в мэрии.

Ежегодно городу на дорожные работы по нацпроекту выделяется около 700 млн рублей. В 2021 году на торгах сэкономили более 100 млн рублей. Эти средства направили на ремонт дорожного полотна на Удинском мосту протяженностью 1,6 км и на ремонт небольших участков по улицам Выборгская и Хахалова.

"В следующем году ремонт планируется на 29 участках общей протяженностью 30 км. Сейчас идет подготовка к новому строительному сезону: подрядчики отремонтируют, в том числе такие протяженные дороги, как от улицы Мокрова до Энергетика, по проспекту Строителей и улице Терешковой", - отметили в пресс-службе. Кроме того, на федеральные средства в Улан-Удэ ведется строительство третьего моста через реку Уду, общая стоимость проекта - 7 млрд рублей.

В целом на развитие дорог до конца 2021 года в Бурятии направят 12,5 млрд рублей, в том числе по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги". Обновят несколько дорог, ведущих к популярным туристическим местам, например, это региональная трасса Улан-Удэ - Курумкан - Новый Уоян, по которой можно добраться до живописных мест на восточном берегу озера Байкал, к Баргузинскому заповеднику, Забайкальскому национальному парку.