В "Художественном" пройдет кинофестиваль в честь 112-летия кинотеатра

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Новый кинофестиваль в честь 112-летия кинотеатра "Художественный" в Москве откроется 17 ноября. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе кинотеатра.

"11 ноября "Художественному" исполняется 112 лет. Свой день рождения кинотеатр отметит серией премьерных показов самых ожидаемых фильмов сезона в рамках нового ежегодного кинофестиваля, который откроется 17 ноября в 19:00 российской премьерой "Французского вестника" Уэса Андерсона. Партнером фестиваля выступает "Тинькофф", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что после премьеры фильма состоится public talk с журналистом, креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи Аленой Долецкой. Также состоится показ "Репортажа с места событий" - фильма о фильме, в котором актеры "Французского вестника" делятся впечатлениями о работе с легендарным режиссером. Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в этом году.

"Открывающий фестиваль ко Дню рождения "Художественного" "Французский вестник" Уэса Андерсона - трибьют реликвиям уходящих времен, а именно интеллектуальной прессе типа журнала "Нью-Йоркер". Три не связанные друг с другом юмористические новеллы как будто встают со страниц никогда не существовавшего журнала, издаваемого американскими экспатами в никогда не существовавшем французском городке", - приводятся в сообщении слова программного директора кинотеатра "Художественный" Стаса Тыркина.

В пресс-службе добавили, что фестиваль новейших кинематографических сенсаций, отмеченных призами главных мировых кинофестивалей, и шедевров прошлых лет пройдет в "Художественном" с 17 по 24 ноября. Полная программа кинофестиваля будет объявлена дополнительно.

О кинотеатре

"Художественный" - один из старейших кинотеатров мира. В 2020 году в нем завершились масштабные реставрационные работы. "Художественный" представляет новый для Москвы формат исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе. Репертуар составляют избранные прокатные релизы, специальные показы, фестивали и другие события. Большинство фильмов демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.