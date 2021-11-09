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Путин поздравил Пахмутову с днем рождения

Президент назвал песни композитора жизнеутверждающими и нестареющими годами
Александра Пахмутова Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Александра Пахмутова
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения композитора Александру Пахмутову. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Вас знают и любят миллионы людей - за большой и щедрый талант, удивительную искренность и доброжелательность, за безграничную преданность профессии. И конечно, за ваши замечательные, жизнеутверждающие и нестареющие с годами песни", - говорится в сообщении.

Путин пожелал Пахмутовой и ее супругу, Николаю Добронравову, здоровья и благополучия.

Александра Пахмутова - российский композитор, народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990). Автор песен "Нежность", "Команда молодости нашей", "Обнимая небо" и др. Лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982) и РФ (2015). В творческом союзе с Николаем Добронравовым создала множество музыкальных произведений, получивших широкую популярность. Является автором музыки 400 песен. Они входили в репертуары Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Александра Градского, Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Софии Ротару и других известных исполнителей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПахмутова, Александра Николаевна
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