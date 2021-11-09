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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,99

Показатель впервые с 17 сентября оказался ниже единицы в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник опустился до 0,99 после того, как два дня он держался на уровне 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель впервые с 17 сентября оказался ниже единицы в четырех из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся. В Санкт-Петербурге он снизился сразу до 0,85, что для региона является минимальным значением с 23 сентября. В Москве он составил 0,88, в Нижегородской и Воронежской областях - 0,99.

В Ростовской области индикатор равен 1, в Свердловской - 1,01, в Красноярском крае - 1,02, в Самарской и Иркутской областях - 1,08. В Московской области он остался на уровне 1,13.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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РоссияПандемия COVID-19
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