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Пандемия COVID-19

Инфекционист Минздрава сообщил о переходе третьей волны пандемии в четвертую

Владимир Чуланов отметил, что циркулирующий сейчас в стране штамм "дельта" значительно отличается от того, с которого началась пандемия
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Третья волна коронавирусной инфекции плавно перетекла в четвертую, которая продолжается в большинстве российских регионов. Об этом заявил во вторник главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

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"Сегодня у нас ежедневно регистрируется больше 40 тыс. новых случаев COVID-19. Наша третья волна плавно переросла в четвертую волну, которая, к сожалению, в большинстве регионов еще продолжается, количество новых случаев инфекционных болезней нарастает", - сказал он в рамках X юбилейной международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика - 2021".

Чуланов отметил, что циркулирующий сейчас в стране штамм "дельта" значительно отличается от того штамма, с которого началась пандемия. По его словам, новый штамм быстрее передается от человека к человеку, а также обладает свойством ускользать от нейтрализующего действия антител.

"Он обладает большей патогенностью, то есть способен вызывать более тяжелый случай заболевания с большей вероятностью неблагоприятного исхода", - добавил он.

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