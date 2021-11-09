Прокуратура и Роспотребнадзор проверят политехникум на Урале, нарушивший санэпидтребования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Прокуратура и управление Роспотребнадзора Свердловской области проводят проверку в Богдановичском политехникуме, который закрыли из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления регионального Роспотребнадзора Наталья Моисеева.

Ранее ТАСС сообщал, что управление Федеральной службы судебный приставов по Свердловской области приостановили деятельность Богдановичского политехникума на 30 дней из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. На месте обнаружили нарушения требований мытья посуды, также отсутствовал контроль за проведением дезинфекции, не дезинфицировались кулеры и отсутствовал контроль за уборочным инвентарем. Инфекционное заболевание зафиксировали среди 40 детей.

"Проверка действительно не завершена, проводятся обследования, исследования дополнительные, но что однозначно можно сказать, что это работает человеческий фактор. Это невыполнение элементарных санитарно-эпидемиологических требований. Это уже установлено и за это понесут ответственность и руководители образовательной организации, и те, кто готовит блюда", - сказала Моисеева, отвечая на вопрос о проверке в Богдановичском политехникуме.

Проведение проверки в прокуратуре Свердловской области подтвердил и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних ведомства Николай Сафронов.