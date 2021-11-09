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В МЧС рассказали о причинах пожаров в праздничные и выходные дни

По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства, сопутствующими факторами возгораний становится употребление алкоголя или оставление детей без присмотра

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Количество пожаров в холодное время года в России вырастает в два раза, погибших в них - в 2,5 раза. Об этом во вторник журналистам сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

"Количество пожаров в зданиях и сооружениях вырастает в два раза, количество погибших на этих пожарах людей вырастает в 2,5 раза (в осенне зимний период по сравнению с летне-весенним периодом - прим. ТАСС)", - сказал он.

Пик гибели людей при пожарах приходится на праздничные и выходные дни, подчеркнул Еникеев. При этом, по статистике, чаще всего пожары происходят между 2 часами ночи и 6 утра. Сопутствующими факторами возгораний становится употребление алкоголя или оставление детей без присмотра взрослых. Также часто пожары происходят в социально неблагополучных семьях, которые состоят на учете в органах опеки, как правило, многодетных. Большинство погибших погибли в жилых домах или квартирах. Из них 35-38% жили в частных домах или бараках.

Бороться с пожарами в жилых помещениях, как уточнил Еникеев, МЧС может только проводя профилактику, заходить с проверками в жилье инспекторам ведомства нельзя по закону. Еще один выход в ведомстве видят в установке автономных пожарных извещателей, только за год благодаря им спаслись около 1 тыс. человек.

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