{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: вакцинация и ревакцинация разными препаратами может улучшить защиту от ковида

Врач-вирусолог Евгений Тимаков добавил, что "ревакцинироваться можно различными платформами, главное, чтобы они были исследованы и показали свою эффективность"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ревакцинация против коронавирусной инфекции вакциной, созданной на платформе, отличной от вакцинного препарата, который применялся непосредственно для вакцинации, может давать большую защиту. Об этом во вторник сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Различные научные данные показывают, что ревакцинироваться можно совершенно различными платформами, главное, чтобы эти платформы были исследованы и показали свою эффективность. Если мы сделаем в РФ прививку одной вакциной, то за рубежом можно сделать другую платформу. Если в России сделали "Спутником V", то и ревакцинироваться можно этой же платформой - "Спутником лайт". То есть комбинация вакцин для ревакцинации она разнообразна, и работы показывают, что различные комбинации различных платформ, они зачастую даже более эффективны, чем вакцинация одной платформой. Но и так, и так делать можно", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

При этом Тимаков напомнил, что введение всего одной дозы вакцины от ковида, защищает не дольше, чем 6 месяцев, и может не спасти от заболевания. "Работает схема только: прививка плюс ревакцинация или переболел плюс ревакцинация", - заключил он.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Памятник на братской могиле отреставрировали в КБР по федеральной программе
Среди проделанных работ - очистка от старого покрытия, укрепление основания, обновление мемориальной плиты, покраска и облицовка мраморной плитой
Читать полностью