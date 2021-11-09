Эксперт: вакцинация и ревакцинация разными препаратами может улучшить защиту от ковида

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ревакцинация против коронавирусной инфекции вакциной, созданной на платформе, отличной от вакцинного препарата, который применялся непосредственно для вакцинации, может давать большую защиту. Об этом во вторник сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков.

"Различные научные данные показывают, что ревакцинироваться можно совершенно различными платформами, главное, чтобы эти платформы были исследованы и показали свою эффективность. Если мы сделаем в РФ прививку одной вакциной, то за рубежом можно сделать другую платформу. Если в России сделали "Спутником V", то и ревакцинироваться можно этой же платформой - "Спутником лайт". То есть комбинация вакцин для ревакцинации она разнообразна, и работы показывают, что различные комбинации различных платформ, они зачастую даже более эффективны, чем вакцинация одной платформой. Но и так, и так делать можно", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

При этом Тимаков напомнил, что введение всего одной дозы вакцины от ковида, защищает не дольше, чем 6 месяцев, и может не спасти от заболевания. "Работает схема только: прививка плюс ревакцинация или переболел плюс ревакцинация", - заключил он.