Октябрь 2021 года стал самым теплым для Якутска за последние 74 года

ЯКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Минувший октябрь стал для Якутска одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура составила минус 2,9 градуса, что на пять градусов выше нормы, сообщила во вторник ТАСС заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

"В Якутске среднемесячная температура воздуха октября составила минус 2,9 градуса. В результате октябрь 2021 занял второе место за всю историю метеонаблюдений, уступив всего две десятых градуса октябрю 1947 года", - сказала Маршалик.

Установлению аномально теплой погоды способствовала "очень активная циклоническая деятельность". "За октябрь осадков выпало чуть меньше двухмесячной нормы, тем не менее высота снежного покрова - всего девять см. Из-за теплой погоды весь выпавший снег подтаивал", - уточнила собеседница агентства.