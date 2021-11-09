Место падения советского бомбардировщика и останки двух летчиков обнаружили подо Ржевом

ТАСС, 9 ноября. Поисковые отряды обнаружили место падения советского пикирующего бомбардировщика Пе-2 и останки двух членов экипажа в Ржевском районе Тверской области, где в 1941-1943 годах шли ожесточенные бои. Имена погибших летчиков установлены, ведутся работы по поиску их родственников и поднятию самолета из земли, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"Возле деревни Мончалово в Ржевском районе поисковики ведут работы по поднятию самолета времен Великой Отечественной войны. 8 сентября 1942 года здесь упал Пе-2 - советский пикирующий бомбардировщик. В ходе раскопок обнаружены останки двух членов экипажа и установлены их имена", - говорится в сообщении.

Установлены личные данные командира звена - старшего лейтенанта Василия Андреевича Андреева, 1910 года рождения, и штурмана звена - младшего лейтенанта Николая Дмитриевича Ковени, 1921 года рождения. "Поисковики через архивы будут искать родственников бойцов. Предполагается, что рядом с местом падения воздушного судна может находиться еще один самолет, который, по рассказам старожилов, упал здесь в феврале 1942 года", - отметили в пресс-службе.

Территория Ржевского района была захвачена фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находилась в оккупации, кровопролитные сражения проходили до марта 1943 года. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм, где развернулась Ржевская битва. В общей сложности в ходе боев с советской стороны погибли, были ранены, пропали без вести более 1,3 млн человек.