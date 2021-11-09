На Украине расширили список профессий для обязательной вакцинации

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

Согласно приказу, в перечень подлежащих вакцинации наравне с работниками образования и работниками центральных и местных органов власти добавляются сотрудники центральных органов исполнительной власти, учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений, а так же предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, которые имеют стратегическое значение. Приказ вступает в силу 9 декабря.

"Работники вышеуказанных организаций, которые не сделают прививку в течение этого периода (до 9 декабря - прим. ТАСС), будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - предупредил Минздрав. Исключение составляют те, кому противопоказана вакцинация.

С понедельника на Украине в обязательном порядке отстраняются от работы чиновники и преподаватели, которые не прошли вакцинацию. По данным местных СМИ, в Волынской области официально отстранили от работы 995 человек. Среди отстраненных - 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ. Всего в области - 38 150 педагогов.

В Черновицкой области от работы отстранены 378 педагогов. Сейчас в регионе работают около 31 тыс. педагогов, 98% из них вакцинированы. В Харьковской области отстранили 105 работников школ и 32 работника детских садов. В Днепре (ранее Днепропетровск) отстранили от работы 33 человека.

По данным Минздрава, на Украине за прошедшие сутки зафиксирован рекордный показатель летальных исходов из-за коронавируса - 833 случая, а также выявлено 18 988 новых случаев заражения. За сутки госпитализированы 2 967 человек, выздоровели 16 609. Всего за время пандемии на Украине зарегистрировано более 3,1 млн случаев коронавируса, выздоровели более 2,5 млн граждан, скончались от осложнений почти 73,4 тыс. человек.