{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

На Украине расширили список профессий для обязательной вакцинации

В перечень вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти, учреждений, предоставляющих соцуслуги, учреждений соцзащиты детей и реабилитационных учреждений

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Украины расширило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно приказу, в перечень подлежащих вакцинации наравне с работниками образования и работниками центральных и местных органов власти добавляются сотрудники центральных органов исполнительной власти, учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений, а так же предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов госсобственности, которые имеют стратегическое значение. Приказ вступает в силу 9 декабря.

"Работники вышеуказанных организаций, которые не сделают прививку в течение этого периода (до 9 декабря - прим. ТАСС), будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - предупредил Минздрав. Исключение составляют те, кому противопоказана вакцинация.

С понедельника на Украине в обязательном порядке отстраняются от работы чиновники и преподаватели, которые не прошли вакцинацию. По данным местных СМИ, в Волынской области официально отстранили от работы 995 человек. Среди отстраненных - 348 работников учреждений дошкольного образования и 647 работников школ. Всего в области - 38 150 педагогов.

В Черновицкой области от работы отстранены 378 педагогов. Сейчас в регионе работают около 31 тыс. педагогов, 98% из них вакцинированы. В Харьковской области отстранили 105 работников школ и 32 работника детских садов. В Днепре (ранее Днепропетровск) отстранили от работы 33 человека.

По данным Минздрава, на Украине за прошедшие сутки зафиксирован рекордный показатель летальных исходов из-за коронавируса - 833 случая, а также выявлено 18 988 новых случаев заражения. За сутки госпитализированы 2 967 человек, выздоровели 16 609. Всего за время пандемии на Украине зарегистрировано более 3,1 млн случаев коронавируса, выздоровели более 2,5 млн граждан, скончались от осложнений почти 73,4 тыс. человек.

Теги
УкраинаПандемия COVID-19
Памятник на братской могиле отреставрировали в КБР по федеральной программе
Среди проделанных работ - очистка от старого покрытия, укрепление основания, обновление мемориальной плиты, покраска и облицовка мраморной плитой
Читать полностью