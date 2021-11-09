Минобороны и Минтранс России совместно отремонтировали около 210 км дорог

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Военное ведомство и Минтранс РФ отремонтировали за два года около 210 км дорог в рамках реализации федерального проекта "Автомобильные дороги Минобороны России". Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

"Работаем над проектом с 2019 года совместно с министерством транспорта. За это время отремонтировано почти 210 км дорог, связывающих военные объекты с автотрассами общего пользования. План текущего года выполнен в полном объеме", - сказал Шойгу, уточнив, что показатель исправности дорог доведен до предусмотренных 49% от их общей протяженности в 2,5 тыс. км.

Министр отметил, что закупка и поставка спецтехники для обеспечения деятельности управлений дорожного хозяйства военного ведомства находятся на завершающем этапе.

В Минобороны (МО) также подвели итоги исполнения расходов в 2021 году. "Вопрос полного и целевого использования бюджетных ассигнований находится на постоянном контроле, - подчеркнул Шойгу, отметив, что, являясь крупнейшим бюджетополучателем, ведомство обеспечивает равномерное использование средств в течение всего года.

По словам министра, в МО один из самых высоких показателей кассового исполнения бюджета среди федеральных министерств. "Тем не менее, поскольку основные поставки военной продукции запланированы на конец ноября, сохраняются остатки бюджетных средств", - добавил он.