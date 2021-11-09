УФСИН опровергло информацию о голодовке американца Рида в колонии в Мордовии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. УФСИН по Республике Мордовии опровергло информацию о том, что студент из США Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских на севере Москвы, объявил голодовку в мордовской колонии, где он отбывает наказание.

"Опубликованная в СМИ информация о голодовке осужденного Тревора Рида не соответствует действительности. С заявлением об объявлении голодовки к администрации учреждения он не обращался, пищу принимает согласно распорядку дня", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН. Там отметили, что Рид отбывает наказание в строгом соответствии с российским законодательством. "Никаких нарушений в общении с осужденным сотрудники исправительного учреждения не допускали", - сообщили в УФСИН.

Ранее адвокат американца сообщила ТАСС, что Рид объявил голодовку из-за ряда нарушений его прав, в том числе на переписку и свидания.

Рид в прошлом году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе, которые пожаловались на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника.