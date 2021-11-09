Ввод системы QR-кодов в торговых центрах ЕАО перенесли на 10 ноября

ТАСС, 9 ноября. Систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, введут в Еврейской автономной области с 10 ноября. Ранее планировалось ввести эту меру с 15 ноября, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Принято решение о пропуске по QR-коду в торговые центры и предприятия сферы общественного питания с 10 ноября, а не с 15 ноября, как это было заявлено ранее. Будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте", - говорится в сообщении.

Главный санитарный врач области Павел Копылов отметил, что эпидемическая обстановка в регионе продолжает оставаться напряженной, коронавирус чаще всего выявляют у трудоспособного населения в возрасте от 30 до 49 лет.

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом приняли решение выплачивать жителям области старше 60 лет единовременную денежную выплату в размере 1 тыс. рублей после прохождения вакцинации. Работающим пенсионерам работодатели обязуются выделить два дополнительных выходных дня.

Для формирования коллективного иммунитета в регионе должны привиться 94,7 тыс. человек, вакцинацию завершили 38 272 человека (40,4% от плана). Еще около 6 тыс. человек сделали первую прививку.

"Вчерашний день у нас был рекордным, по области привились почти 1,4 тыс. человек. У нас есть возможности и ресурсы, для того чтобы выполнять такие показатели ежедневно", - цитируют в сообщении главу региона Ростислава Гольдштейна.