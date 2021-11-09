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Пермский госуниверситет продлил дистанционное обучение до конца года

Удаленный формат работы в Пермском государственном национальном исследовательском университете сохраняется с 20 сентября после стрельбы

ПЕРМЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Обучение в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) продолжится в удаленном режиме до конца календарного года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе вуза.

"На расширенном заседании ректората было принято решение остаться на дистанте до конца календарного года", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что переход на удаленный режим был связан с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

ПГНИУ перешел на дистанционной формат обучения после нападения на вуз 20 сентября. После завершения следственных действий было принято решение не возобновлять очный формат обучения из-за тяжелой эпидемиологической обстановки.

Теги
РоссияПермский крайПандемия COVID-19Стрельба в Пермском государственном университете
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