Один из первых дикторов национального радио и ТВ умер в Северной Осетии после коронавируса

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Народный артист республики, диктор осетинского радио и телевидения Тасолтан Мамсуров умер в Северной Осетии на 85-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом, соболезнования в связи с его кончиной выразил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Сегодня республика прощается с удивительным человеком - Тасолтаном Мамсуровым, диктором осетинского радио и телевидения, голос которого долгие десятки лет был родным практически в каждом доме Осетии. Народный артист Северной Осетии, грамотный наставник, образец интеллигентности и профессионализма, который вкладывал душу в любимое дело, поддерживал молодых коллег, получал теплый отклик от своих зрителей и слушателей. Таким Тасолтан Сосланбекович останется в памяти людей. Светлая ему память", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице руководителя республики в Facebook.