Почти 3,8 тыс. процедур ЭКО выполнили в Подмосковье за девять месяцев 2021 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Почти 3,8 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области за девять месяцев 2021 года, сообщила во вторник пресс-служба регионального Минздрава.

"С января по сентябрь 2021 года в Московской области было выполнено почти 3,8 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения. <...> Получить данную услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Длительность ожидания процедуры составляет не более 21 дня", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, в этом году у жительниц региона, сделавших ЭКО, родились 1 134 ребенка. В целом по итогам года в регионе планируется провести порядка 6 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения.

"В Московской области проводится большая работа, направленная на улучшение демографической ситуации. Процедура ЭКО позволяет обрести счастье материнства тем женщинам, которые по каким-либо причинам не могут забеременеть естественным путем", - цитирует ее пресс-служба.

В Минздраве уточнили, что подробная инструкция для желающих оформить направление на процедуру ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов размещены на сайте министерства в разделе "Информация".