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Число привитых от коронавируса жителей УрФО превысило 4 млн

Число желающих вакцинироваться возросло в нерабочую неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Количество жителей Уральского федерального округа, которые сделали прививку от коронавируса, превысило 4 млн. При этом темпы вакцинации в первые числа ноября резко выросли, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте аппарата полномочного представителя президента в округе.

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Согласно данным с сайта полпредства, на 1 января 2020 года в УрФО проживало более 12,3 млн человек.

"В первой декаде ноября число обратившихся в прививочные пункты граждан резко выросло. К 5 ноября уже более 4 млн человек, проживающих на территории Уральского федерального округа, вакцинированы", - говорится в сообщении.

Также в округе снижается количество госпитализированных с коронавирусом пациентов. По данным на 7 ноября, это число составляло 24 886 человек, а неделей ранее 26 118 человек, при этом уровень заболеваемости все еще высокий. По словам полпреда Владимира Якушева, пожилых людей, у которых нет смартфонов, важно обеспечить бумажными QR-кодами для посещения общественных мест.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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