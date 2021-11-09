Сбежавшую из приемной семьи девочку поместили в детский дом в Среднеуральске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Девочка, которая ушла из приемной семьи в городе Среднеуральск Свердловской области, размещена в детском доме. Об этом во вторник ТАСС сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков.

"Девочка размещена в социальном учреждении, острота ситуации снята", - сказал он.

По словам омбудсмена, девочку разместили в детском доме по ее желанию, с ней провели беседы социальные работники. Также специалисты провели работу с приемной семьей, в которой проживал ребенок и где в настоящее время остаются другие приемные дети. Мороков отметил, что необходимости применять меры срочного реагирования у сотрудников не было.

Охарактеризовать социальное положение семьи, а также прокомментировать достоверность слов ушедшей из дома девочки уполномоченный отказался, уточнив, что выводы будут сделаны по итогам комплексной проверки. Мороков также отметил, что вопрос о дальнейшем местонахождении ребенка будет решаться с учетом ее интересов.

Ранее прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ, в которых говорилось о ребенке, ушедшем из приемной семьи в Среднеуральске из-за того, что родители ненадлежащим образом заботятся о детях, оставляя их голодными. Также сообщалось, что они не покупают детям необходимую одежду и обувь, оставляют одних на несколько дней, применяют к несовершеннолетним меры наказания.