В Северной Осетии до конца года обеспечат жильем 80 детей-сирот

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечат жильем 80 детей-сирот, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"До конца текущего года республика должна предоставить квартиры для 80 граждан этой категории. Средства на программу ежегодно выделяются как из федерального, так и республиканского бюджетов. В настоящее время аукционы состоялись по 71 объекту, 9 - на стации торгов", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Миносцразвития, в настоящее время в очереди на получение жилья состоят 1431 человек в данной категории.

В 2020 году в Северной Осетии было приобретено 73 жилых помещения для детей-сирот. В 2019 году ключи от благоустроенных квартир получили 66 детей-сирот из разных районов республики и города Владикавказ.