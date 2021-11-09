Песков не стал комментировать информацию о голодовке американца Рида в колонии в Мордовии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что студент из США Тревор Рид, осужденный за нападение на полицейских на севере Москвы, объявил голодовку в мордовской колонии, где он отбывает наказание.

"Нет, я не могу это прокомментировать. Вы знаете, речь идет о заключенном. Режим его пребывания обеспечивается и регулируется ФСИН. Вот, собсвенно, де-факто ситуация, которая есть, больше мне сказать нечего", - отметил Песков.

Рид в 2020 году был осужден на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве. По данным следствия, в августе 2019 года Рид напал на полицейских, которые приехали после вызова жильцов дома на Ленинградском шоссе, пожаловавшихся на нетрезвого мужчину, устроившего ссору с несколькими женщинами. Когда иностранца в машине доставляли в отдел полиции, он напал на водителя и его напарника. Ранее УФСИН по Мордовии опровергло информацию о голодовке Рида в колонии.