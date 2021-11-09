Дума может в экстренном порядке пригласить Голикову с докладом о мерах борьбы с COVID-19

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Госдума обсудит вопрос о приглашении в экстренном порядке вице-премьера РФ, председателя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой с докладом о мерах противодействия распространению заболевания. Об этом в ходе пленарного заседания во вторник сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Попросим (первого вице-спикера Госдумы - прим. ТАСС) Александра Жукова, он у нас входит в координационный совет во главе с председателем правительства, этот вопрос обсудить. И на следующем заседании нам доложить о результатах этого разговора. И также попросим председателя комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова, чтобы он переговорил по этому вопросу с руководителем штаба Голиковой Татьяной Алексеевной", - отметил Володин.

С предложением пригласить Голикову выступил депутат фракции КПРФ Алексей Куринный. "Фракция КПРФ предлагает сегодня внести на рассмотрение Государственной думы проект постановления и… пригласить на наше заседание в экстренном порядке главу оперативного штаба", - отметил Куринный.

Он подчеркнул, что в России сегодня зафиксирован новый рекорд смертности из-за коронавируса. "Мы должны заслушать ту информацию и те меры, которые предпринимает сегодня и правительство, и оперативный штаб в целом для противодействия этой угрозе", - отметил Куринный.

Ранее депутаты КПРФ уже отмечали, что в принятом графике правительственных часов на осеннюю сессию Госдумы не запланировано мероприятие с Голиковой. В связи с этим Куринный предложил воспользоваться нормой регламента, которая позволяет пригласить члена правительства для доклада в Госдуме в экстренном порядке.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 211 против 1 190 днем ранее, до 249 215. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных во вторник данных оперштаба.