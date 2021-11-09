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Пандемия COVID-19

СМИ: британский врач объяснила, почему умирают привитые от COVID-19

Главный медсоветник Агентства по безопасности в области здравоохранения Сьюзан Хопкинс подчеркнула, что это происходит "из-за ослабления иммунных эффектов"

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Британский врач и главный медицинский советник Агентства по безопасности в области здравоохранения Сьюзан Хопкинс подчеркнула, что от COVID-19 умирают в основном невакцинированные, но также отметила, что люди, сделавшие прививку от коронавируса, могут умереть из-за постепенного ослабления полученного при вакцинации иммунного ответа. Ее слова приводит газета The Independent.

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"Мы по-прежнему наблюдаем смерти в основном среди невакцинированного населения, <...> однако все чаще из-за ослабления иммунных эффектов (полученных при вакцинации от COVID-19 - прим. ТАСС) в группе привитых также умирают люди", - сообщила Хопкинс. По ее словам, большинство летальных исходов после вакцинации происходит среди людей пожилого возраста, в особенности среди тех, кому старше 70 лет, а также среди уязвимых по медицинским показаниям.

Она посоветовала гражданам из групп риска ревакцинироваться. Как пишет The Independent, такие люди, а также те, кому больше 50 лет, могут получить третью дозу вакцины спустя шесть месяцев после получения второй. "Если люди не вакцинируются, то нас ожидает долгая и трудная зима", - подытожила Хопкинс. Издание сообщает, что, по данным Национальной службы здравоохранения, более 70% британцев в возрасте от 80 лет и почти 60% граждан от 50 лет уже сделали дополнительную прививку от COVID-19.

Всего же в Великобритании хотя бы одну дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили почти 50,3 млн человек (более 75% от 67-миллионного населения), полную вакцинацию прошли более 45,8 млн (68%). Дополнительный укол сделали 10,3 млн британцев. 

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ВеликобританияПандемия COVID-19
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