В Татарстане коллективный иммунитет от ковида намерены сформировать к январю

КАЗАНЬ, 9 ноября. /ТАСС/. Коллективный иммунитет от коронавируса в Татарстане при сохранении текущих темпов вакцинации будет сформирован к январю 2022 года. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов во время прямого эфира в Instagram оперштаба региона.

"По прогнозам, мы достигнем коллективного иммунитета, по последним данным, в январе 2022 года. Если темпы будут уменьшаться, эта дата будет от нас отдаляться", - сказал Лопушов.

Он отметил, что при 100% вакцинации населения будут закрыты все пути распространения коронавируса, но это практически невозможно, потому что есть медотводы.

В Татарстане 9 ноября зарегистрировано 252 новых случая заражения. 46 человек госпитализированы, 206 получают лечение на дому. Всего на 9 ноября в Татарстане зарегистрировано 32 656 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 26 076 человек, в том числе 128 за минувшие сутки. Всего провакцинирован 1 710 821 человек (прирост привитых за сутки - 18 143 человека), из них 1 137 552 сделали вторую прививку.