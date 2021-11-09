В Смоленской области около 90% работников и жильцов соцучреждений привились от COVID-19

ТАСС, 9 ноября. Уровень вакцинации работников социальных учреждений Смоленской области, в том числе домов-интернатов и реабилитационных центров, и постояльцев, которые проживают в них, составляет около 90%. Об этом во вторник сообщил губернатор Алексей Островский на странице в социальной сети " ВКонтакте ".

"Уровень вакцинации как персонала социозащитных учреждений, так и проживающих там граждан составляет порядка 90%. Также активно проводится ревакцинация ранее привитых", - сообщил Островский по итогам общения с руководителями стационарных организаций соцобслуживания региона.

Он отметил, что соцучреждения, где суммарно проживает около 4,5 тыс. человек, полностью обеспечили необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты. Массовые вспышки и очаги заболеваний коронавирусом в организациях не фиксируются. "Продолжается работа по обслуживанию граждан на дому - этими мерами поддержки пользуются свыше 8,5 тыс. жителей региона. Помощь им оказывают более 1,2 тыс. социальных работников, которые обеспечивают доставку продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости", - добавил губернатор.

По данным оперативного штаба региона на 8 ноября, на территорию области поступило 433 425 комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции. В общей сложности первым компонентом вакцины привились 345 665 человек, 313 551 житель завершил процесс вакцинации, что составляет более 54% от плана.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 9 ноября, в Смоленской области с начала пандемии выявили 67 115 случаев заражения коронавирусом, из них 588 - за последние сутки. Выздоровели 49 492 человека, умерли 1 995 пациентов.