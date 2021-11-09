Дистанционное обучение в вузах Воронежской области продлили до 22 ноября

"Сегодня в ВГУ состоялся Совет ректоров вузов Воронежской области. Члены совета приняли решение, согласно которому проведение учебных занятий в онлайн-формате продолжится до 22 ноября включительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, исключениями станут курсовые, выпускные квалификационные, научно-квалификационные работы, магистерские диссертации, предусматривающие индивидуальное общение, работы диссертационных советов. Кроме того, в офлайне можно проводить некоторые виды учебных занятий, требующие обязательного использования материально-технической базы вуза. "Все виды образовательной и научной деятельности должны проходить с соблюдением методических рекомендаций по профилактике коронавируса, утвержденных Роспотребнадзором", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ВГУ, являющийся крупнейшим вузом Черноземья, перешел на дистанционное обучение с 11 октября. С 26 октября, по рекомендации губернатора, на дистанционное обучение перевели студентов остальных вузов области. С 8 ноября после двухнедельного локдауна в Воронежской области возобновили работу промышленные предприятия, школы и детсады, салоны красоты, парикмахерские и профессиональные спортивные клубы. Однако по-прежнему остаются закрытыми ночные клубы, солярии, общепит (за исключением работы заведений навынос), фитнес-клубы, а также некоторые объекты розничной торговли.

С начала пандемии в регионе выявили 161 тыс. случаев заражения коронавирусом, 7 778 пациентов умерли. С марта 2020 года в Воронежской области ввели режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. В регионе также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых жителей, всего планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Вакцинировались свыше 1 млн человек.