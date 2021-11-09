Основатель "Мужского государства" обжаловал решение о признании организации незаконной

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. Основатель движения "Мужское государство" Владислав Поздняков, которое раннее признали экстремистской организацией и запретили деятельность на территории РФ, подал жалобу на решение суда, на этот раз направив ее лично, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Нижегородского областного суда.

"К нам [жалоба] поступила, зарегистрирована, направлена самим Поздняковым", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд удовлетворил иск прокуратуры о признании экстремистской организацией и запрете деятельности на территории РФ незарегистрированного в установленном порядке межрегионального объединения "Мужское государство". Адвокат Дзамболат Габараев после решения суда сообщил, что подаст жалобу, и в конце октября защита ее направила, но суд ее вернул из-за представления документа неуполномоченным лицом. Также тогда не была представлена доверенность, наделяющая адвоката полномочиями на обжалование судебного решения.