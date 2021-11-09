Театр "Буфф" в Петербурге, где ранее выявили нарушения антиковидных мер, возобновил работу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Петербургский театр "Буфф", деятельность которого была временно приостановлена в начале ноября после выявления нарушений действующих антиковидных ограничений, возобновил работу в обычном режиме. Об этом во вторник сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

"Рады сообщить, что с 9 ноября театр "Буфф" работает в обычном режиме. Сегодня на Основной сцене музыкальная комедия "Ландыш серебристый" в постановке Марии Немировской", - говорится в сообщении театра.

Кроме того, на сцене "Кабаре-буфф" (Зеркальная гостиная) будет показана шоу-программа "Топ нон-стоп". "Это увлекательное путешествие по эпохам, странам и музыкальным стилям", - рассказали в театре.

Третьего ноября стало известно, что комитет по культуре Санкт-Петербурга направил документы на отзыв QR-кода у театра "Буфф", так как в ходе проверки в учреждении выявили грубые нарушения санитарных норм. Так, днем ранее, когда в театре состоялся спектакль "Примадонны", на входе у посетителей не проверяли температуру, не были приняты меры по соблюдению социальной дистанции в фойе кассового зала, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима. Кроме того, в театре работал буфет, несмотря на запрет деятельности объектов общественного питания во время нерабочей недели.

В комитете отмечали, что возобновление деятельности театра будет возможно после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований постановления правительства Санкт-Петербурга об ограничениях в связи с коронавирусом.

В соответствии с антиковидным постановлением правительства города, которое ранее подписал губернатор Александр Беглов, доступ в театры с 30 октября возможен только при наличии QR-кода о прохождении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании или справки о медотводе (для граждан старше 18 лет). Несовершеннолетние могут посещать театр без предъявления QR-кода. Обязателен контроль температуры и ношение маски.