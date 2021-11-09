Минобрнауки намерено сформировать рейтинг вузов исходя из доли трудоустроенных выпускников

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России разрабатывает методику, которая позволит сформировать рейтинг вузов исходя из доли трудоустроенных выпускников. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В начале октября министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил в следующей приемной кампании обеспечить публичный доступ к рейтингу образовательных программ по эффективности трудоустройства выпускников. Отмечается, что открытый доступ к списку позволит родителям и абитуриентам выбирать направление обучения с учетом возможностей на рынке труда. Также в Минтруде предложили учитывать при распределении контрольных цифр приема на бюджетные места перспективную потребность рынка труда.

"В настоящее время Минобрнауки России разрабатывает методику формирования рейтинга вузов исходя из доли трудоустроенных выпускников. Цель методики - повысить качество деятельности вузов. Кроме того, Минобрнауки России в этом году разработало и утвердило методику расчета доли трудоустроенных выпускников", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве также пояснили, что бюджетные места формируются с учетом потребности в квалифицированных кадрах в различных отраслях экономики и социальной сферы. При этом учитываются предложения, полученные от регионов. Также учитывается потенциал вузов. По каждой укрупненной группе специальностей и направлений подготовки закрепляется центр ответственности - федеральные органы исполнительной власти и госкорпорации. Этот центр с учетом потребностей всех заинтересованных сторон, в том числе региональной власти и объединений работодателей, готовит предложения по количеству бюджетных мест по тем или иным специальностям и направлениям подготовки.

"Таким образом, подготовка кадров в современных вузах проводится с учетом запросов и перспективных потребностей работодателей", - отметили в Минобрнауки.