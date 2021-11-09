Синоптики ожидают аномально теплую погоду в Якутске

ЯКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют аномально теплую погоду 10 ноября в Якутске - на 18 градусов выше нормы в связи с приходом циклона с территории Красноярского края, сообщила во вторник ТАСС заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

Погода в центральной Якутии сохраняется теплой и снежной за счет череды юго-западных циклонов.

"Максимум температуры в Якутске мы ждем в среду. По прогнозу температура воздуха днем составит минус один-три градуса при норме дневной температуры минус 20 градусов", - сказала Маршалик.

Она уточнила, что в Якутии ожидается приход циклона, который будет проходить через территорию Якутии с территории Красноярского края.

Октябрь 2021 года стал самым теплым для Якутска за последние 74 года. Среднемесячная температура составила минус 2,9 градуса, что на пять градусов выше нормы. За месяц выпало 28 мм осадков, что в 1,6 раза больше нормы.