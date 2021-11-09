В Пермском аэропорту QR-коды о вакцинации будет проверять робот

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Робот-консультант с функцией проверки QR-кодов о вакцинации у пассажиров появится в международном аэропорту Перми. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Промобот" - крупнейшего производителя автономных сервисных роботов в Европе.

"Помимо основного набора устройств, робота оснастили сканером для считывания QR-кодов, а также сканером паспорта. Также робот был интегрирован с сервисом "Госуслуг". Данный функционал позволяет избежать демонстрацию QR-кода постороннего лица. Создатели решения отмечают, что используемое программное обеспечение для распознавания документов не передает личные данные посетителей на обработку в сторонние сервисы или третьим лицам", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, робот контролирует наличие маски, консультирует пассажиров, отвечает на вопросы, помогает в навигации, уточнили в компании.

"В современном мире нужно оперативно реагировать на внедрение новых правил с минимальным дискомфортом для пассажиров и пользователей транспортных узлов. Наш аэропорт использует в своей работе самые современные технологии, что позволяет организовать доступный и комфортный процесс для обслуживания пассажиропотока. Робот для проверки QR-кодов станет одним из возможных решений на случай введения дополнительных ограничительных мер", - сказал управляющий директор АО "Международный аэропорт "Пермь" Султан Джармуханов, слова которого привели в пресс-службе.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. Ее роботы задействованы в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя реальных сотрудников. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.