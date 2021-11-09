"Северсталь" проведет озеленение территории Череповецкого металлургического комбината

ВОЛОГДА, 9 ноября. /ТАСС/. Масштабное озеленение территории Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК) будет проведено по проекту "Зеленый щит" компании "Северсталь" в рамках ее климатической стратегии. По предварительным данным, проект позволит ежегодно осаждать около 8 тыс. тонн пыли и поглощать порядка 2 380 тонн углерода, говорится в сообщении пресс-службы компании.

""Северсталь" продолжит декарбонизацию созданием "зеленого щита" Череповецкого металлургического комбината <…> В рамках проекта "Зеленый щит" ученые Череповецкого государственного университета и экологи ЧерМК подобрали породы крупномерных деревьев, спланировали схему посадок. На реализацию проекта "Зеленый щит" в текущем году будет направлено около 20 миллионов рублей. Всего будет высажено порядка 3 500 крупномерных деревьев и кустарников, из них деревьев - 1600. В среднем будет высажено 400 растений на 1 га промышленной территории. По предварительной оценке, "Зеленый щит" позволит ежегодно осаждать около 8 000 тонн пыли и поглощать порядка 2 380 т углерода", - говорится в сообщении.

По данным предприятия, ученые Череповецкого госуниверситета провели исследования зеленых насаждений, произрастающих по периметру территории промплощадки, граничащей с городской чертой, а также насаждений территорий, разделяющих основные производства предприятия. Общая площадь исследований составила порядка 100 га. Дендрологи оценили количество и состояние растений, определили их видовой состав.

"На сегодня у нас есть детальная схема зеленых насаждений промплощадки, мы получили рекомендации по восполнению недостающего объема зеленых насаждений. Рекомендации направлены на создание экосистемы, которая устойчива к внешним негативным воздействиям, включая изменение погодных и климатических параметров. Насаждения позволят задерживать выбросы пыли от предприятия и уменьшат углеродный след", - привела пресс-служба слова генерального директора дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгения Виноградова.

Ранее, в начале ноября, компания сообщала о снижении выбросов в атмосферу ЧерМК на 35,9 тыс. тонн, или на 12% в сравнении с показателем 2017 года за счет проектов по снижению выбросов. В Результате цели проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" выполнены наполовину.

Целью федерального проекта "Чистый воздух" (нацпроект "Экология") является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение на не менее 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в федеральный проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров России: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.