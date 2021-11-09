Всесезонный туристический комплекс откроют в древнем горном ауле Дагестана

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Проект по созданию всесезонного туристического комплекса "Чох-Россо" в древнем ауле Чох Гунибского района Дагестана будет завершен в начале 2022 года, он позволит создать около 50 рабочих мест. Об этом сообщил ТАСС во вторник врио министра по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов.

"Проект "Чох-Россо" в селении Чох находится на финальной стадии, в конце этого или в начале следующего [года] он будет запущен", - сказал Мерданов.

Как пояснили в пресс-службе министерства, инициатором инвестиционного проекта является холдинг Peretz Group. В ауле, который считается одним из древнейших в Дагестане, строятся гостиницы на 17 номеров, бунгало на 12 номеров, коттедж на четыре номера, банный комплекс, парковка на 100 машино-мест и вертолетная площадка.

"Проект даст широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристском продукте путем создания всесезонного комплекса, предоставляющего широкий спектр оказываемых услуг в сфере этнокультурного, познавательного, экстремального и экологического туризма. Предполагается создание 50 рабочих мест", - отметили в пресс-службе министерства.

По словам Мерданова, в настоящее время все больше предпринимателей в республике проявляют интерес к реализации туристических проектов в горных селах. "Часть таких проектов находится в проработке, некоторые - на стадии реализации", - отметил врио министра.

Ранее в пресс-службе Минтуризма Дагестана сообщали, что турпоток в регион по итогам 9 месяцев 2021 года составил свыше 900 тыс. человек, что на 34% превышает результат аналогичного периода в прошлом году. Ожидается, что по итогам года республику посетят более 1 млн туристов.