В КБР в рамках акции "Сохраним лес" посадят саженцы ясеня, клена, дуба и ореха

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. Саженцы красного дуба, клена и грецкого ореха посадят в Парке Победы в Нальчике в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии.

"В Кабардино-Балкарской Республике 13 ноября 2021 года будет организована и проведена Всероссийская акция "Сохраним лес". В Парке Победы городского округа Нальчик планируется высадка 250 саженцев старших возрастов, выращенных и предоставленных ГБУ "Каббалклесопитомник". На площади 0,5 га участники акции произведут посадку саженцев ясеня, клена, дуба красного и ореха грецкого", - говорится в сообщении.

Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". В акции примут участие работники Минприроды КБР во главе с министром Ильясом Шаваевым, работники подведомственных учреждений - "Кабардино-Балкарский лесхоз", "Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана", "Нальчикское лесничество", волонтеры. Отмечается, что в акции, которая продлится до конца ноября, примут участие все муниципальные районы КБР.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит третий год, за это время высажено более 82 млн деревьев. В этом году цель участников "Сохраним лес" - высадить рекордные 70 млн деревьев. Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".