В зоопарке Екатеринбурга отреставрируют вольер для белых медведей за 35 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Порядка 35 млн рублей стоят работы по реконструкции вольера для белых медведей в зоопарке Екатеринбурга. Новый вольер позволит разместить спасенную медведицу Хатангу, сообщил глава города Алексей Орлов во время посещения зоопарка и проверки хода работ по реконструкции.

"Порядка 35 млн рублей эти работы [по реконструкции] стоят. <...> Площадь вольера после реконструкции будет составлять более 700 кв. м, что позволит содержать четыре особи медведей. <…> После завершения реконструкции, мы эту медведицу [Хатангу] перевезем сюда", - сказал Орлов.

Глава города добавил, что в новом вольере медведям будет достаточно места для выведения потомства, а жители Екатеринбурга смогут наблюдать, как растут медвежата.

Ранее 22 июля генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что белая медведица Хатанга, которая проходит реабилитацию в Москве после ее спасения в Красноярском крае, переедет в зоосад Екатеринбурга.

Екатеринбургский зоопарк был основан в 1930 году и стал первым зоопарком, открытым в азиатской части России. В настоящее время в зоопарке находятся более 1 тыс. животных, которые относятся более чем к 350 видам. Ежегодно зоопарк посещает более полумиллиона человек.