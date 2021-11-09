Систему QR-кодов в Приморье вводят для посещения гостиниц, парикмахерских и саун

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Приморья вводят для посетителей торговых центров, парикмахерских, гостиниц и саун систему QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"Документы необходимо предъявлять при посещении зданий, строений, сооружений, помещений, в которых осуществляют деятельность юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги в сфере общественного питания, культуры, физкультуры и спорта (включая услуги фитнес-центров, бассейнов), организаций торговли непродовольственными товарами в торговых центрах, а также гостиничные услуги, услуги парикмахерских, салонов красоты, саун, спа-салонов", - говорится в сообщении.

Доступ в эти учреждения граждан с медотводом возможен только при наличии справки определенного образца, выданной медучреждением.

Собственники бизнеса не должны допускать граждан на объекты без предъявления QR-кода о вакцинации или подтверждающего перенесенное за последние шесть месяцев заболевание. Требования не распространяются на несовершеннолетних граждан.

Сотрудники иностранных консульских учреждений могут предъявлять документ, подтверждающий завершение иммунизации одной из зарегистрированных на территории России вакцин и документ, подтверждающий статус консульского или технического сотрудника иностранного учреждения.

В Приморском крае выявлено 78 805 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 69 458 человек, 1 292 пациента умерли. Вакцинацию прошел 576 261 житель края.