Северный флот передал более 20 тонн кислорода для медиков Архангельской области

МУРМАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Военные медики Северного флота, базирующегося в Мурманской области, за неделю передали 22 тонны сжиженного кислорода медицинским учреждениям Архангельской области для обеспечения тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе флота.

"Военные медики Северного флота передали 22 тонны сжиженного кислорода в медучреждения Архангельской области за неделю", - сказал собеседник агентства.

Представители флота также отметили, что всего Архангельской, Костромской областям и Республике Коми передали 54 тонны сжиженного кислорода. "В том числе 37 тонн Архангельской области и 15 тонн Республике Коми. Более двух тонн передано в больницы Костромской области", - добавили они.

Кислород круглосуточно выделяется из воздуха кислорододобывающими станциями авиационных технических баз для обеспечения полетов самолетов, а также для снабжения медицинских учреждений. В авиационных частях Северного флота накопили запас медицинского кислорода, достаточный для обеспечения собственных потребностей, а также оказания помощи гражданской системе здравоохранения, для которой медицинская служба Северного флота предоставляет бригады из врачей-терапевтов, фельдшеров и медицинских сестер - анестезистов.

Передача жидкого кислорода гражданским медикам в соответствии с решением руководства Министерства обороны России будет выполняться регулярно. Вопрос обеспечения кислородом регионов России, находящихся в зоне ответственности Северного флота, командующий флотом адмирал Александр Моисеев держит на особом контроле.