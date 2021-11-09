Республика Карелия полностью перейдет на электронные больничные с 2022 года

ТАСС, 9 ноября. Республика Карелия полностью перейдет на оформление больничных листов для работающих граждан в электронном виде с 1 января 2022 года. Это позволит упростить для жителей оформление документов - они будут поступать в организации из медучреждений в автоматическом режиме, без участия пациента, сообщила во вторник пресс-служба республиканского правительства.

"Полный переход на электронные больничные должен завершиться в Карелии до конца 2021 года, 1 января 2022 года выдача листка нетрудоспособности будет осуществляться только в электронном виде. Таким образом, основанием для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам будет являться электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН)", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, все работодатели республики должны подключиться к системе социального электронного документооборота. "Данная система обеспечивает обмен необходимой для назначения и выплаты пособий информацией между ФСС и работодателями в режиме онлайн. Система уже интегрирована в основные бухгалтерские программы и для ее установки достаточно включить нужную опцию. Также работодателям необходимо проинформировать своих работников об отмене бумажных больничных, чтобы в дальнейшем избежать ситуаций, провоцирующих задержку выплаты пособий", - говорится в сообщении.

Благодаря переходу на электронные больничные жители Карелии с нового года могут не сообщать своему работодателю номер своего электронного больничного листа, эта информация будет поступать в бухгалтерию автоматически.

"Контролировать свои пособия работающие граждане смогут с помощью удобного электронного сервиса, разработанного Фондом социального страхования, - личного кабинета получателя услуг. Именно сюда загружается информация о больничном сразу после его оформления. Можно также воспользоваться мобильным приложением "Социальный навигатор", - отмечается в сообщении.