В Нижегородской области заболеваемость ОРВИ и ковидом снизилась почти на треть за неделю

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноября. /ТАСС/. По итогам прошлой недели заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе ковидом, в Нижегородской области снизилась почти на 30%, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"По итогам 44-й недели 2021 года (с 1 по 7 ноября 2021 года) на территории Нижегородской области отмечается снижение на 28% заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе COVID-2019", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего было зарегистрировано 25 тыс. случаев заболеваемости ОРВИ. Как отметила руководитель управления Наталия Кучеренко, данные показатели свидетельствуют об эффективности проведенных мероприятий по разобщению людей.

"Вместе с тем заболеваемость ковидом в регионе сохраняется. Отмечается увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов. Ситуация по респираторным инфекциям остается напряженной, в связи с чем населению области крайне важно продолжать соблюдать ограничительные меры для сохранения своего здоровья и здоровья близких", - приводит пресс-служба слова руководителя управления.

Она добавила, что в Нижегородской области продолжается прививочная кампания против гриппа, которая проходит одновременно с вакцинацией от коронавируса. Сейчас в области привито против гриппа более 1 млн нижегородцев (34,7 % от населения области), в том числе более 178 тыс. детей.

В Нижегородской области нерабочие дни длились с 25 октября по 7 ноября. Ранее замгубернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщал, что введение нерабочих дней позволило региону начать выход на плато по заболеваемости ковидом. Власти ожидают, что в течение двух недель показатели по числу госпитализированных и умерших стабилизуются.