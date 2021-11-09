Экспресс-тестирование на ковид введут при экстренной госпитализации в Курской области

КУРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области введут до 250 экспресс-тестов на коронавирус в сутки при экстренной госпитализации пациентов в больницы региона, сообщил во вторник на заседании оперштаба области замгубернатора региона Андрей Белостоцкий.

"Проработан вопрос об экспресс-тестировании - оно необходимо на скорой медицинской помощи и в экстренных стационарах. Это примерно 200-250 тестов в сутки", - сказал Белостоцкий.

В настоящее время в случае госпитализации, в том числе экстренной, в больницах региона проводится ПЦР-тестирование. Получение результатов теста в таком случае, как отмечал ранее Белостоцкий, занимает около суток.

По итогам прошедшей недели число госпитализаций в больницы Курской области после введения режима нерабочих дней с 25 октября сократилось более чем на 40% - до 2 293 человек. Уменьшилось время ожидания скорой помощи, количество обращений в поликлиники.

С начала пандемии в Курской области выявлено 69 372 случая заражения коронавирусом, 1 668 пациентов умерли. Для ряда категорий граждан в регионе увеличили обязательную вакцинацию до 80%. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового присутствия людей.