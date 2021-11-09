{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В регионы России направили почти 80 млн доз вакцин от ковида

В регионы России направлено почти 80 млн доз вакцин от ковида - Мишустин.

"Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников
ТАСС — о том, как распознать обман и не потерять деньги
"Ваша карта заблокирована" и другие популярные уловки мошенников
Читать полностью