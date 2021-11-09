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Бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября можно будет получить в МФЦ

Бумажный сертификат о вакцинации от ковида с 16 ноября можно будет получить в МФЦ - Мишустин.

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